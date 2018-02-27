Культовую игру Doom запустили на самой популярной консоли 2017 года

Поклонникам Doom удалось запустить классическую игру на консоли Nintendo Switch. Хакеры обратили внимание на японскую гибридную консоль после выхода новой версии шутера.

Добиться этого результата удалось после взлома самой популярной консоли 2017 года. До этого энтузиасты запускали на приставке операционную систему Linux.