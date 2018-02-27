Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2018, 17:58

Легендарную игру Half-Life запустили на взломанной PS Vita

Энтузиасты взломали японскую портативную консоль и установили на неё легендарную игру Half-Life.

Фото: &copy;&nbsp;Steam

Фото: © Steam

На взломанной портативной консоли PS Vita хакеры запустили легендарную игру Half-Life. Консоль взломали с помощью прошивки vitaXash3D, основанной на портированном движке Xash3D FWGS.

Хакеры написали этот движок с нуля. Это позволяет без проблем устанавливать на консоль самые различные видеоигры. По словам разработчиков, время от времени игра может работать некорректно, но в будущем энтузиасты планируют исправить ситуацию.

Напомним, оригинальная Half-Life вышла в 1998 году на ПК. Спустя три года шутер добрался до консоли PlayStation 2.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • Хакеры
  • halflife
  • psvita
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar