Легендарную игру Half-Life запустили на взломанной PS Vita
Энтузиасты взломали японскую портативную консоль и установили на неё легендарную игру Half-Life.
Фото: © Steam
На взломанной портативной консоли PS Vita хакеры запустили легендарную игру Half-Life. Консоль взломали с помощью прошивки vitaXash3D, основанной на портированном движке Xash3D FWGS.
Хакеры написали этот движок с нуля. Это позволяет без проблем устанавливать на консоль самые различные видеоигры. По словам разработчиков, время от времени игра может работать некорректно, но в будущем энтузиасты планируют исправить ситуацию.
Напомним, оригинальная Half-Life вышла в 1998 году на ПК. Спустя три года шутер добрался до консоли PlayStation 2.