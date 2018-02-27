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Опубликовано 27 февраля 2018, 17:58

Названы лучшие игры 2017 года

Фото: &copy; priceorigin.com

Фото: © priceorigin.com

Триумфатором церемонии стала компания Nintendo. Её игры получили десять наград в этот раз.

Академия интерактивных искусств и наук провела церемонию награждения D.I.C.E. Awards. Больше всего номинаций было у Horizon Zero Dawn, однако игра получила только две награды.

Триумфатором церемонии стала японская компания Nintendo. Эксклюзивные игры разработчиков получили всего десять наград.

Игрой года была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Она же стала лучшей приключенческой игрой, а также получила награду за геймдизайн и режиссуру. Лучшей гоночной игрой стала Mario Kart 8: Deluxe, а награду за технические достижения получила Horizon Zero Dawn.

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Сергей Сурепин
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