Названы лучшие игры 2017 года
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Триумфатором церемонии стала компания Nintendo. Её игры получили десять наград в этот раз.
Академия интерактивных искусств и наук провела церемонию награждения D.I.C.E. Awards. Больше всего номинаций было у Horizon Zero Dawn, однако игра получила только две награды.
Триумфатором церемонии стала японская компания Nintendo. Эксклюзивные игры разработчиков получили всего десять наград.
Игрой года была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Она же стала лучшей приключенческой игрой, а также получила награду за геймдизайн и режиссуру. Лучшей гоночной игрой стала Mario Kart 8: Deluxe, а награду за технические достижения получила Horizon Zero Dawn.