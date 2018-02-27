Названы лучшие игры 2017 года

Триумфатором церемонии стала компания Nintendo. Её игры получили десять наград в этот раз.

Академия интерактивных искусств и наук провела церемонию награждения D.I.C.E. Awards. Больше всего номинаций было у Horizon Zero Dawn, однако игра получила только две награды.

Триумфатором церемонии стала японская компания Nintendo. Эксклюзивные игры разработчиков получили всего десять наград.