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Опубликовано 3 марта 2018, 07:30

В Пакистане прошёл фестиваль косплея. Вот как выглядели его участники (12 фото)

Оглавление
Персонаж из фильма "Заклятье"
Агилар де Нера (Assasin’s Creed)
Джейсон Вурхис ("Пятница, 13")
Рэйвен (персонаж из вселенной DC Comics)
Оби-Ван Кеноби
Зверь из "Людей Икс"
Бэтмен
Каратель
Миса Аманэ из аниме "Тетрадь смерти"
Роршах из комикса и фильма "Хранители"
Джокер
Железный Человек

Ежегодно в конце зимы в пакистанском Лахоре проходит фестиваль Comic Con Lahore. Сотни косплееров со всей страны демонстрируют друг другу мастерство перевоплощения. Организаторы говорят, что их цель — показать "другой Пакистан". В этом году прошла третья по счёту встреча любителей комиксов, аниме и видеоигр.

Персонаж из фильма "Заклятье"

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Агилар де Нера (Assasin’s Creed)

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Джейсон Вурхис ("Пятница, 13")

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Рэйвен (персонаж из вселенной DC Comics)

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Оби-Ван Кеноби

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Зверь из "Людей Икс"

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Бэтмен

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Каратель

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Миса Аманэ из аниме "Тетрадь смерти"

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Роршах из комикса и фильма "Хранители"

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Джокер

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard

Железный Человек

Фото: © instagram.com/hashtag_wasifraza

Фото: © instagram.com/hashtag_wasifraza

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Семен Хафизов
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