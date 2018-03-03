В Пакистане прошёл фестиваль косплея. Вот как выглядели его участники (12 фото)
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Ежегодно в конце зимы в пакистанском Лахоре проходит фестиваль Comic Con Lahore. Сотни косплееров со всей страны демонстрируют друг другу мастерство перевоплощения. Организаторы говорят, что их цель — показать "другой Пакистан". В этом году прошла третья по счёту встреча любителей комиксов, аниме и видеоигр.
Персонаж из фильма "Заклятье"
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Агилар де Нера (Assasin’s Creed)
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Джейсон Вурхис ("Пятница, 13")
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Рэйвен (персонаж из вселенной DC Comics)
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Оби-Ван Кеноби
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Зверь из "Людей Икс"
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Бэтмен
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Каратель
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Миса Аманэ из аниме "Тетрадь смерти"
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Роршах из комикса и фильма "Хранители"
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Джокер
Фото: © instagram.com/eyesofsnowleopard
Железный Человек
Фото: © instagram.com/hashtag_wasifraza