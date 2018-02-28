"Убийца" Instagram стал лидером по скачиваниям. Благодаря отсутствию рекламы

Социальное приложение Vero внезапно стало популярным в Соединённых Штатах Америки.

Социальную сеть Vero в 2015 году запустил ливанский бизнесмен Айман Харири. По словам миллиардера, он устал от бесконечной рекламы в "Фейсбуке" и "Инстаграме" — бизнесмен запустил собственную социальную сеть без рекламы.

Социальная сеть не использует аналитические алгоритмы для своей ленты. Все публикации отображаются в обратном хронологическом порядке — от самой последней к более старым.

Пока приложение доступно бесплатно, но позже разработчики планируют распространять Vero по платной подписке. Первому миллиону зарегистрированных пользователей пообещали пожизненное бесплатное пользование сервисом. Цена в будущем неизвестна.