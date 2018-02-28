Предложение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира может быть фальшивкой
Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque
Подозрения были доведены до полиции Норвегии, которая изучает сложившуюся ситуацию.
В норвежском Нобелевском комитете, который отвечает за присуждение премии мира, не исключают, что среди заявок на выдвижение претендентов на премию присутствует одна фальшивая — предложение о номинации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
— Мы никогда не комментируем правильно оформленные номинации, это было бы против нашего устава. Но на вопрос об американском президенте я могу сообщить, что у нас есть веские основания полагать, что речь идёт о подделанной номинации, — заявил секретарь Нобелевского комитета Улав Ньёлстад.
По словам Ньёлстада, подозрения были доведены до полиции Норвегии, которая изучает ситуацию с фальшивкой. Ранее Нобелевский комитет никогда не сталкивался с подобными ситуациями, в связи с чем происшедшее рассматривается как серьёзный инцидент.
На получение Нобелевской премии мира за 2018 год претендует 329 кандидатов. Дональд Трамп попадает в число кандидатов, претендующих на её получение, третий год подряд.