Предложение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира может быть фальшивкой

Подозрения были доведены до полиции Норвегии, которая изучает сложившуюся ситуацию.

В норвежском Нобелевском комитете, который отвечает за присуждение премии мира, не исключают, что среди заявок на выдвижение претендентов на премию присутствует одна фальшивая — предложение о номинации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

— Мы никогда не комментируем правильно оформленные номинации, это было бы против нашего устава. Но на вопрос об американском президенте я могу сообщить, что у нас есть веские основания полагать, что речь идёт о подделанной номинации, — заявил секретарь Нобелевского комитета Улав Ньёлстад.

По словам Ньёлстада, подозрения были доведены до полиции Норвегии, которая изучает ситуацию с фальшивкой. Ранее Нобелевский комитет никогда не сталкивался с подобными ситуациями, в связи с чем происшедшее рассматривается как серьёзный инцидент.