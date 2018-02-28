В Чехии эпидемия гриппа унесла жизни 50 человек
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В течение зимнего сезона в Чехии от гриппа скончалось 50 человек, ещё 200 пациентов находятся в критическом состоянии. Такие данные приводят местные СМИ со ссылкой на отчёт Государственного института здравоохранения.
Большинство погибших — пожилые люди старше 60 лет, их 43 человека. Сейчас в Чехии на 100 тысяч здоровых граждан приходится почти две тысячи заражённых.
Эпидемия гриппа была объявлена в стране в начале февраля, и, по прогнозам экспертов, в ближайшее время улучшения эпидемической ситуации ждать не стоит.