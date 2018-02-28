Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 07:43

Режиссёр "Лего фильма" снимет кино по культовой игре Dungeons & Dragons

Владельцы прав на киноленту заявили, что хотят создать киновселенную уровня Marvel.

Кадр из фильма &ldquo;Лего Фильм: Бэтмен&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Лего Фильм: Бэтмен”/kinopoisk.ru

Американский режиссёр Крис Маккей ведёт переговоры со студией Paramount. Автор "Лего Фильма: Бэтмен" займёт кресло постановщика новой киноадаптации Dungeons & Dragons.

Сценарий напишет новичок Майкл Гиллио, а продюсерами выступят Брайан Голднер и Стивен Дэвис из Hasbro. Этот фильм — первый официальный проект новой студии AllSpark Pictures, её основали в октябре 2017 года. Владельцы Hasbro планируют расширить своё влияние в киноиндустрии, а также создать киновселенную уровня Marvel.

Напомним, Dungeons & Dragons — настольная ролевая игра, созданная Гэри Гигаксом и Дэйвом Арнесоном в 1974 году. До этого по её мотивам уже выходил мультсериал "Подземелье драконов", а также полнометражный фильм с аналогичным названием.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar