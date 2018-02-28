Режиссёр "Лего фильма" снимет кино по культовой игре Dungeons & Dragons

Сценарий напишет новичок Майкл Гиллио, а продюсерами выступят Брайан Голднер и Стивен Дэвис из Hasbro. Этот фильм — первый официальный проект новой студии AllSpark Pictures, её основали в октябре 2017 года. Владельцы Hasbro планируют расширить своё влияние в киноиндустрии, а также создать киновселенную уровня Marvel.