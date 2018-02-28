Режиссёр "Лего фильма" снимет кино по культовой игре Dungeons & Dragons
Владельцы прав на киноленту заявили, что хотят создать киновселенную уровня Marvel.
Кадр из фильма “Лего Фильм: Бэтмен”/kinopoisk.ru
Американский режиссёр Крис Маккей ведёт переговоры со студией Paramount. Автор "Лего Фильма: Бэтмен" займёт кресло постановщика новой киноадаптации Dungeons & Dragons.
Сценарий напишет новичок Майкл Гиллио, а продюсерами выступят Брайан Голднер и Стивен Дэвис из Hasbro. Этот фильм — первый официальный проект новой студии AllSpark Pictures, её основали в октябре 2017 года. Владельцы Hasbro планируют расширить своё влияние в киноиндустрии, а также создать киновселенную уровня Marvel.
Напомним, Dungeons & Dragons — настольная ролевая игра, созданная Гэри Гигаксом и Дэйвом Арнесоном в 1974 году. До этого по её мотивам уже выходил мультсериал "Подземелье драконов", а также полнометражный фильм с аналогичным названием.