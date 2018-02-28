Sony перенесла часть сервиса PlayStation Network в браузеры геймеров

Компания Sony объявила о начале работы веб-сервиса My PlayStation. В нём можно будет пользоваться функциями PlayStation Network.

По словам разработчиков, в браузерной версии сервиса можно редактировать страницу своей учётной записи, просматривать списки друзей и трофеев, а также переписываться и отправлять запросы на добавление в контакты.