Sony перенесла часть сервиса PlayStation Network в браузеры геймеров
Разработчики решили постепенно интегрировать собственный сервис для консолей на другие платформы.
Фото: © instagram/anniekverloop
Компания Sony объявила о начале работы веб-сервиса My PlayStation. В нём можно будет пользоваться функциями PlayStation Network.
По словам разработчиков, в браузерной версии сервиса можно редактировать страницу своей учётной записи, просматривать списки друзей и трофеев, а также переписываться и отправлять запросы на добавление в контакты.
В скором времени команда планирует добавить функцию управления учётной записью Sony Entertainment Network. До этого эти функции были доступны в мобильном приложении.