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Опубликовано 28 февраля 2018, 07:49

Sony перенесла часть сервиса PlayStation Network в браузеры геймеров

Разработчики решили постепенно интегрировать собственный сервис для консолей на другие платформы.

Фото: &copy; instagram/anniekverloop

Фото: © instagram/anniekverloop

Компания Sony объявила о начале работы веб-сервиса My PlayStation. В нём можно будет пользоваться функциями PlayStation Network.

По словам разработчиков, в браузерной версии сервиса можно редактировать страницу своей учётной записи, просматривать списки друзей и трофеев, а также переписываться и отправлять запросы на добавление в контакты.

В скором времени команда планирует добавить функцию управления учётной записью Sony Entertainment Network. До этого эти функции были доступны в мобильном приложении.

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Сергей Сурепин
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