Свершилось! Футбольный клуб "Барселона" сыграет в лиге PES 2018
Испанский футбольный клуб стал первым участником соревнований. Пока нет информации, сколько всего будет команд.
Фото: © wikipedia.org/Christopher Johnson
Футбольный клуб "Барселона" примет участие в лиге по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2018. Команда уже заключила контракт с компанией eFootbal.pro и японским разработчиком видеоигр KONAMI.
Испанский клуб стал первым участником соревнований. Общее количество команд неизвестно.
Напомним, футбольный клуб "Барселона" основан в 1899 году. Это одна из самых титулованных команд в мире.