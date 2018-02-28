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Опубликовано 28 февраля 2018, 08:13

Свершилось! Футбольный клуб "Барселона" сыграет в лиге PES 2018

Испанский футбольный клуб стал первым участником соревнований. Пока нет информации, сколько всего будет команд.

Фото: &copy; wikipedia.org/Christopher Johnson&nbsp;

Фото: © wikipedia.org/Christopher Johnson 

Футбольный клуб "Барселона" примет участие в лиге по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2018. Команда уже заключила контракт с компанией eFootbal.pro и японским разработчиком видеоигр KONAMI.

Испанский клуб стал первым участником соревнований. Общее количество команд неизвестно.

Напомним, футбольный клуб "Барселона" основан в 1899 году. Это одна из самых титулованных команд в мире.

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Сергей Сурепин
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