Кабмин предложил не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям с детьми
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Инициатива правительства связана с тем, что "такая господдержка носит социальный характер".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка. Внесённый в Госдуму законопроект опубликован на сайте правительства.
— Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты, — говорится в пояснительной записке к документу.
Предложение главы правительства связано с тем, что "такая господдержка носит социальный характер".
Отметим, выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка началась 1 января 2018 года. Средний размер пособия в наступившем году составит 10,5 тысячи рублей. Предполагается, что в 2019 году сумма увеличится до 10,8 тысячи рублей, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.