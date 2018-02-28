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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 11:10

Кабмин предложил не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям с детьми

Фото: &copy; Flickr/Yoann JEZEQUEL

Фото: © Flickr/Yoann JEZEQUEL

Инициатива правительства связана с тем, что "такая господдержка носит социальный характер".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка. Внесённый в Госдуму законопроект опубликован на сайте правительства.

— Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты, — говорится в пояснительной записке к документу.

Предложение главы правительства связано с тем, что "такая господдержка носит социальный характер".

Отметим, выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка началась 1 января 2018 года. Средний размер пособия в наступившем году составит 10,5 тысячи рублей. Предполагается, что в 2019 году сумма увеличится до 10,8 тысячи рублей, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.

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Алёна Темирчиева
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