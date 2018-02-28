Кабмин предложил не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям с детьми

Инициатива правительства связана с тем, что "такая господдержка носит социальный характер".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не облагать налогом ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка. Внесённый в Госдуму законопроект опубликован на сайте правительства.

— Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты, — говорится в пояснительной записке к документу.

Предложение главы правительства связано с тем, что "такая господдержка носит социальный характер".