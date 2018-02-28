Алисия Викандер рассказала, что ей пришлось сделать ради роли Лары Крофт
Актриса описала свою героиню, а также признала, как она получила роль "расхитительницы гробниц".
В преддверии выхода ленты "Tomb Raider: Лара Крофт" актрису Алисию Викандер расспросили, как она получила эту роль. Также у неё узнали, что пришлось сделать для трансформации в героиню культовых видеоигр.
Поклонники спросили актрису о том, как она описала бы своё видение Лары Крофт всего в трёх словах, на что Викандер ответила, что эта героиня любопытна, умна и свирепа. Также многих геймеров беспокоит, играла ли вообще Викандер в те игры, по которым создают фильм. Актриса ответила, что ещё в детстве играла в самую первую часть Tomb Raider, а при подготовке к съёмкам экранизации она играла в обе части перезапуска серии.
Также Викандер заявила, что при подготовке к роли актриса брала уроки стрельбы из лука и скалолазания, занималась боксом, бегом, плаванием, смешанными единоборствами, тренировалась с тяжёлыми весами и училась сама выполнять трюки. Большую часть трюков Викандер выполняла самостоятельно.
Напомним, российский прокат фильма начинается 15 марта.