Новый смартфон для геймеров. Показана концепция Nubia
Фото: © nubia Smartphone Россия
Телефон получил огромный дисплей без рамок, а также стильное исполнение конструкции задней крышки.
В рамках международной выставки MWC 2018 в Барселоне представили новый игровой смартфон. На этот раз показали концептуальную версию Nubia.
Смартфон, по информации инсайдеров, получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Также разработчики обещают большой объём памяти, двойную основную камеру и операционную систему Android 8 Oreo.
Согласно слухам, гаджет получит корпус из инновационных нано-материалов. Для обеспечения высокой производительности в аппаратной части будет использоваться специальная система охлаждения.
Новинка станет конкурентом Razer Phone. Выход ожидается в первой половине 2018 года.