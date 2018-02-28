Новый смартфон для геймеров. Показана концепция Nubia

Телефон получил огромный дисплей без рамок, а также стильное исполнение конструкции задней крышки.

В рамках международной выставки MWC 2018 в Барселоне представили новый игровой смартфон. На этот раз показали концептуальную версию Nubia.

Смартфон, по информации инсайдеров, получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Также разработчики обещают большой объём памяти, двойную основную камеру и операционную систему Android 8 Oreo.

Согласно слухам, гаджет получит корпус из инновационных нано-материалов. Для обеспечения высокой производительности в аппаратной части будет использоваться специальная система охлаждения.