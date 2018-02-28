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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 08:49

Новый смартфон для геймеров. Показана концепция Nubia

Фото: &copy;&nbsp;nubia Smartphone Россия

Фото: © nubia Smartphone Россия

Телефон получил огромный дисплей без рамок, а также стильное исполнение конструкции задней крышки.

В рамках международной выставки MWC 2018 в Барселоне представили новый игровой смартфон. На этот раз показали концептуальную версию Nubia.

Смартфон, по информации инсайдеров, получит процессор Qualcomm Snapdragon 845 с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Также разработчики обещают большой объём памяти, двойную основную камеру и операционную систему Android 8 Oreo.

Согласно слухам, гаджет получит корпус из инновационных нано-материалов. Для обеспечения высокой производительности в аппаратной части будет использоваться специальная система охлаждения.

Новинка станет конкурентом Razer Phone. Выход ожидается в первой половине 2018 года.

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Сергей Сурепин
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