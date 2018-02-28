Продажи самой популярной игры 2017 года превысили население Австралии
Многопользовательский шутер продолжает набирать обороты. Игра до сих пор популярна среди геймеров.
Скриншот видео: youtube.com/ PC Gamer
Сервис Steamspy отчитался об успехах Playerunknown's Battlegrounds. Самый популярный шутер 2017 года на ПК уже разошёлся тиражом более 30 миллионов копий.
Сейчас количество игроков PUBG превышает население Австралии. При этом общие продажи игры намного больше, так как игра доступна не только на ПК, но и на Xbox One.
Напомним, в середине января 2018 года количество игроков на консоли Microsoft уже превысило три миллиона. Предполагается, что сейчас в шутер играют на консоли более пяти миллионов человек.