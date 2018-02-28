Продажи самой популярной игры 2017 года превысили население Австралии

Сервис Steamspy отчитался об успехах Playerunknown's Battlegrounds. Самый популярный шутер 2017 года на ПК уже разошёлся тиражом более 30 миллионов копий.

Сейчас количество игроков PUBG превышает население Австралии. При этом общие продажи игры намного больше, так как игра доступна не только на ПК, но и на Xbox One.