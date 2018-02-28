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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 09:25

Игры, которые вытягивают деньги из геймеров, будут специально маркировать

Фото: &copy; Pixabay/sik-life

Фото: © Pixabay/sik-life

Теперь пользователи будут знать, придётся ли им тратить дополнительные средства после покупки игры.

Рейтинговое агентство ESRB, работающее в США, объявило, что скоро будет маркировать игры с возможностью покупки цифрового контента. Родители дополнительно получат полный контроль за играми своих детей.

Специальный маркер In-Game Purchases войдёт в состав иконок "интерактивные элементы", где сейчас находятся пользовательский контент, раскрытие позиции игрока на карте другим и соединение с Интернетом. Эти вещи не влияют на рейтинг — это же касается маркера внутриигровых покупок.

Несмотря на это, ESRB хочет, чтобы у родителей была полная информация об играх, которые они могут приобрести своим детям.

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Сергей Сурепин
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