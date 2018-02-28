Игры, которые вытягивают деньги из геймеров, будут специально маркировать

Теперь пользователи будут знать, придётся ли им тратить дополнительные средства после покупки игры.

Рейтинговое агентство ESRB, работающее в США, объявило, что скоро будет маркировать игры с возможностью покупки цифрового контента. Родители дополнительно получат полный контроль за играми своих детей.

Специальный маркер In-Game Purchases войдёт в состав иконок "интерактивные элементы", где сейчас находятся пользовательский контент, раскрытие позиции игрока на карте другим и соединение с Интернетом. Эти вещи не влияют на рейтинг — это же касается маркера внутриигровых покупок.