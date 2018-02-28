Работа кипит! Сценарист сериала "Ведьмак" назвала героев будущего шоу от Netflix
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Теперь поклонникам популярной игры известно, какие герои появятся в экранизации боевика.
Сценарист будущего сериала по мотивам "Ведьмака" Лорен Шмидт поделилась списком подтверждённых персонажей. Вместе с этим она рассказала о характерных чертах героев.
В будущем сериале появится главный герой Геральт, Йеннифер, Цири и Плотва. Также поклонники популярной игры увидят Лютика, Трисс, Кагыра, Региса, Эмгыра, Мильву, Вильгефорца и Лео Бонарта.
Напомним, ранее сценарист закончила черновик пилотной серии. У сериала пока нет даты выхода и актёрского состава. Сам сериал анонсировали в мае 2017 года.