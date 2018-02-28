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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 09:33

Работа кипит! Сценарист сериала "Ведьмак" назвала героев будущего шоу от Netflix

Фото &copy;&nbsp;Victor Gollancz

Фото © Victor Gollancz

Теперь поклонникам популярной игры известно, какие герои появятся в экранизации боевика.

Сценарист будущего сериала по мотивам "Ведьмака" Лорен Шмидт поделилась списком подтверждённых персонажей. Вместе с этим она рассказала о характерных чертах героев.

В будущем сериале появится главный герой Геральт, Йеннифер, Цири и Плотва. Также поклонники популярной игры увидят Лютика, Трисс, Кагыра, Региса, Эмгыра, Мильву, Вильгефорца и Лео Бонарта.

Напомним, ранее сценарист закончила черновик пилотной серии. У сериала пока нет даты выхода и актёрского состава. Сам сериал анонсировали в мае 2017 года.

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Сергей Сурепин
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