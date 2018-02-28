Microsoft заставляет создателей видеоигр краснеть. Геймеры в ярости

Microsoft продолжает обновлять игры с Xbox 360 под Xbox One X. Для многих пользователей это становится возможностью поиграть в старые игры, однако есть и минусы.

По словам геймеров, они в своём большинстве не видят разницы между старыми и новыми версиями игр. Фанаты жалуются на такое положение вещей, так как нет смысла покупать новую версию игры, когда порт с Xbox 360 выглядит лучше.

По словам геймеров, Microsoft заставляет создателей многих платных ремастеров краснеть. На фоне этих патчей 40-долларовый перевыпуск Burnout Paradise выглядит слишком дорогим.