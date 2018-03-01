Зэков-наркоманов предлагают лечить принудительно

Депутаты Госдумы бьют тревогу: тюрьмы заполнены преступниками-наркоманами. Парламентарии уверены, что такая ситуация связана с тем, что осуждённые, признанные больными наркоманией и приговорённые к реальному сроку, сейчас по закону не обязаны проходить обязательный курс лечения. Теперь народные избранники намерены исправить этот недочёт. Депутат Игорь Шубин предлагает внести в Уголовный кодекс изменения, которые позволят судам отправлять преступников-наркоманов, приговорённых к реальному сроку, на принудительное лечение.

Каждый пятый заключённый в России сидит либо по наркотической статье, либо совершил преступление под воздействием психотропных веществ. Так, например, только в исправительных колониях Пермского края из 4200 осуждённых 3553 — с диагнозом "наркомания".

Как считают в Госдуме, тяжёлая криминальная ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, в частности, связана с тем, что сейчас людей, больных наркоманией и приговорённых к реальному сроку заключения, суды не отправляют на принудительное лечение. Сейчас суд может возложить на осуждённого обязанность пройти лечение от наркомании только в том случае, если его приговорили к штрафу, ограничению свободы или исправительным работам.

Фото: © Pixabay/ErikaWittlieb

Чтобы исправить ситуацию, депутаты Госдумы предлагают внести в статью 72.1 УК РФ изменения, которые позволят судам отправлять осуждённых на лечение.

— В настоящее время эффективной мерой для мотивации лиц, больных наркоманией и потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, на лечение и реабилитацию служит возложение судом обязанности пройти курс лечения и медико-социальной реабилитации от наркомании. Законопроектом предлагается также наделить суд в рамках уголовного судопроизводства при назначении наказания в виде лишения свободы полномочием возложения на лиц, больных наркоманией, обязанности пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.