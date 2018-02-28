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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 14:41

Слуцкий отказался реагировать на новые обвинения в домогательствах

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Пресс-секретарь народного избранника заявила, что комментариев по этому поводу не будет.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался комментировать новые обвинения в домогательствах. Они прозвучали от заместителя главреда RTVI Екатерины Котрикадзе.

— Комментариев не будет, реакции не будет, — заявила радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь парламентария Диана Рудакова.

Ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Что касается Екатерины Котрикадзе, по её словам, депутат в 2011 году запер её в кабинете и пытался поцеловать.

Сам Слуцкий ранее называл эти заявления поклёпом, а думские женщины признали обвинения провокацией.

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Андрей Григорьев
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