Слуцкий отказался реагировать на новые обвинения в домогательствах

Пресс-секретарь народного избранника заявила, что комментариев по этому поводу не будет.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался комментировать новые обвинения в домогательствах. Они прозвучали от заместителя главреда RTVI Екатерины Котрикадзе.

— Комментариев не будет, реакции не будет, — заявила радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь парламентария Диана Рудакова.

Ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Что касается Екатерины Котрикадзе, по её словам, депутат в 2011 году запер её в кабинете и пытался поцеловать.