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Регион
Опубликовано 28 февраля 2018, 16:10

Жуков подтвердил полное восстановление прав Олимпийского комитета России

Александр Жуков.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня&nbsp;

Александр Жуков. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

Глава ОКР заявил, что у российских спортсменов не нашли допинга и это повлияло на решение.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подтвердил, что Международный олимпийский комитет полностью восстановил права ОКР.

— ОКР полностью восстановлен в своих правах как член международной олимпийской семьи, — сказал Жуков на внеплановой пресс-конференции.

Он пояснил, что решение МОК вступает в силу автоматически. На него повлияло то, что допинг-пробы российских атлетов оказались чистыми.

— Восстановление было связано с окончанием допинг-тестов. В письме написано, что все тесты были чистыми. Автоматически решение о восстановлении вступает в силу, — отметил Жуков.

Ранее о восстановлении прав ОКР сообщали СМИ.

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Андрей Григорьев
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