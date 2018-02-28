Жуков подтвердил полное восстановление прав Олимпийского комитета России
Александр Жуков. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Глава ОКР заявил, что у российских спортсменов не нашли допинга и это повлияло на решение.
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подтвердил, что Международный олимпийский комитет полностью восстановил права ОКР.
— ОКР полностью восстановлен в своих правах как член международной олимпийской семьи, — сказал Жуков на внеплановой пресс-конференции.
Он пояснил, что решение МОК вступает в силу автоматически. На него повлияло то, что допинг-пробы российских атлетов оказались чистыми.
— Восстановление было связано с окончанием допинг-тестов. В письме написано, что все тесты были чистыми. Автоматически решение о восстановлении вступает в силу, — отметил Жуков.
Ранее о восстановлении прав ОКР сообщали СМИ.