"Оскар" главному педофилу уходит… В Голливуде развесили провокационные билборды

Художник повторил приём из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и покорил Голливуд.

Уличный художник Сабо в преддверии "Оскара" повесил в Голливуде три билборда. Он повторил трюк из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". На плакатах сказано, что киноиндустрия покрывает педофилов.

Что написано на билбордах?

"Оскар" самому главному педофилу уходит… Мы все знали, но никто всё ещё не арестован. Назовите их имена со сцены или катитесь к чертям.