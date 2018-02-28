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Опубликовано 28 февраля 2018, 16:20

"Оскар" главному педофилу уходит… В Голливуде развесили провокационные билборды

Фото: &copy; twitter@NastiaRubya

Фото: © twitter@NastiaRubya

Художник повторил приём из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и покорил Голливуд.

Уличный художник Сабо в преддверии "Оскара" повесил в Голливуде три билборда. Он повторил трюк из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". На плакатах сказано, что киноиндустрия покрывает педофилов.

Что написано на билбордах?

  1. "Оскар" самому главному педофилу уходит…
  2. Мы все знали, но никто всё ещё не арестован.
  3. Назовите их имена со сцены или катитесь к чертям.

Напомним, церемония премии "Оскар" пройдёт 4 марта. Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил шесть номинаций, в том числе номинацию "Лучший фильм".

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Сергей Сурепин
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