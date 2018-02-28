"Оскар" главному педофилу уходит… В Голливуде развесили провокационные билборды
Фото: © twitter@NastiaRubya
Художник повторил приём из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и покорил Голливуд.
Уличный художник Сабо в преддверии "Оскара" повесил в Голливуде три билборда. Он повторил трюк из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". На плакатах сказано, что киноиндустрия покрывает педофилов.
February 28, 2018
Что написано на билбордах?
- "Оскар" самому главному педофилу уходит…
- Мы все знали, но никто всё ещё не арестован.
- Назовите их имена со сцены или катитесь к чертям.
Напомним, церемония премии "Оскар" пройдёт 4 марта. Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил шесть номинаций, в том числе номинацию "Лучший фильм".