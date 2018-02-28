Луговой: Кандидат в президенты не должен материально зависеть от другой страны

Член думского комитета по безопасности поддержал инициативу по ужесточению требований для претендентов на высший государственный пост. По его словам, если бы инициатива была уже принята, такому кандидату, как, например, Павел Грудинин, было бы отказано в допуске к участию в выборах.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой пояснил, в чём видит важность законопроекта, ужесточающего требования к кандидатам в президенты. По его словам, претендентом на эту должность должен быть человек "с безукоризненной репутацией с точки зрения своего прошлого", чем, очевидно, могут похвастаться не все участники текущей президентской кампании.

— Ситуация, когда кандидатом в президенты может стать кто угодно, неправильная, — приводит слова Лугового ТАСС.

Он отметил, что потенциальный избиратель ещё на этапе выборов должен понимать, нет ли условного конфликта интересов между политическими амбициями кандидата и тем фактом, что он имеет недвижимость или банковские счета за границей.

— Я считаю, что, если кандидат в президенты материально зависим от другого государства, он не сможет в полной мере выполнять свои обязанности по руководству страной, — резюмировал парламентарий.

Напомним, в Госдуме предлагают ввести три дополнительных условия для лиц, претендующих на высший государственный пост. Помимо опыта воинской службы и состояния здоровья им предлагается пройти проверку со стороны спецслужб на допуск к гостайне.