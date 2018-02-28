Москалькова: Обвинения Слуцкого в домогательствах — гнусная ложь

В интервью Лайфу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась мнением относительно недавнего скандала с обвинениями председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах в отношении журналисток, а также рассказала, как омбудсмен реагирует на возможные нарушения на предстоящих выборах президента России.

Комментируя обвинения в адрес Леонида Слуцкого, которого обвинили в том, что он якобы пытался склонять журналисток к сексу, Татьяна Москалькова отметила, что знает Слуцкого много лет и все подобные инсинуации, вполне возможно, являются элементом нечестной политической конкуренции:

— Крайне отрицательно и очень печально, когда используются вот такие инструментарии для того, чтобы бросить тень на человека. Я с Леонидом Слуцким работала пять лет, он был председателем комитета, я была заместителем председателя комитета от "Справедливой России", и я скажу, что это эталон отношения к женщине, очень корректного, выдержанного, исключительно уважительного. Ну действительно то, что мы хотели бы видеть, наверное, в каждом мужчине. И поразительно, это можно было бы воспринять, может быть, о ком угодно — только не о нём. Печально, когда используются вот такие инструменты, — я так думаю, что здесь есть некая политическая подоплёка. Яркий политик, выступающий с совершенно чёткой позицией, а, вероятно, оппонентам это не нравится.

Москалькова также указала на то, что нынешняя волна огульных обвинений в так называемом харассменте пришла в Россию с Запада, где она принимает уже какие-то гротескные формы:

— И это очень часто используемый приём не только у нас, но и на Западе. Даже мы переняли это с Запада, поскольку мы знаем нашумевшие истории, основанные именно на таком обвинении женщин в адрес мужчин. Скоро уже мужчине в сторону женщины нельзя будет и посмотреть, пропустить её вперёд или уступить ей место — это может быть воспринято как некое нарушение этических норм. Удивительно выдержанно-нравственный мужчина в отношении семьи, коллег, женщин, у него прекрасная жена, я её видела, у него дочка. Эти обвинения — совершенно гнусная ложь.

Отвечая на вопрос о работе, проводимой уполномоченным по правам человека в РФ в предверии предстоящих 18 марта президентских выборов, Татьяна Москалькова отметила, что внимательно отслеживает ситуацию в регионах и считает недопустимым использование местными властями административного ресурса:

— Избирательное право является одним из основных политических прав, которое защищается всеми международными документами и, конечно же, Конституцией Российской Федерации, поэтому каждый единый день голосования проходит под чутким надзором уполномоченного по правам человека. Весь предшествующий период, предвыборную кампанию мы тоже мониторим. Ещё две недели назад я издала распоряжение о создании специальной рабочей группы, которая проводит мониторинг горячей линии, она работает в круглосуточном режиме. На что мы сегодня обращаем особое внимание — чтобы все кандидаты были в равном положении. Административный ресурс использовать нельзя, и сегодня те губернаторы, которые перебарщивают, не то что перебарщивают — любые действия, которые выходят за рамки закона, надо воспринимать как нарушения и на них реагировать.

Татьяна Москалькова также отметила, что в рамках защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями занимается вопросом обеспечения возможности голосования таких категорий граждан вне дома, непосредственно на избирательном участке. Также контроль за соблюдением прав избирателей ведётся через так называемые общественные наблюдательные центры: