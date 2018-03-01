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Регион
Опубликовано 1 марта 2018, 08:14

В Албании полиция перехватила 631 кг кокаина, спрятанного в грузе с бананами

Фото: &copy; РИА Новости/Руслан Кривобок

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Оценочная стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 220 миллионов долларов.

В Албании полиция изъяла 631 килограмм колумбийского кокаина. Об этом сообщает NDTV.

Наркотики были доставлены на территорию страны в контейнере с бананами на судне, которое шло через Италию в портовый город Дуррес.

По словам шефа албанской полиции Арди Велиу, оценочная стоимость наркотиков составляет около 220 миллионов долларов.

Два гражданина Албании, причастные к перевозке запрещённого груза, были арестованы. Ещё одного ищут правоохранители.

Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что эта операция является "большим шагом в борьбе Албании с организованной преступностью".

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Аида Землекопова
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