В Албании полиция перехватила 631 кг кокаина, спрятанного в грузе с бананами
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Оценочная стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 220 миллионов долларов.
В Албании полиция изъяла 631 килограмм колумбийского кокаина. Об этом сообщает NDTV.
Наркотики были доставлены на территорию страны в контейнере с бананами на судне, которое шло через Италию в портовый город Дуррес.
По словам шефа албанской полиции Арди Велиу, оценочная стоимость наркотиков составляет около 220 миллионов долларов.
Два гражданина Албании, причастные к перевозке запрещённого груза, были арестованы. Ещё одного ищут правоохранители.
Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что эта операция является "большим шагом в борьбе Албании с организованной преступностью".