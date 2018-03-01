В Албании полиция перехватила 631 кг кокаина, спрятанного в грузе с бананами

Оценочная стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 220 миллионов долларов.

В Албании полиция изъяла 631 килограмм колумбийского кокаина. Об этом сообщает NDTV.

Наркотики были доставлены на территорию страны в контейнере с бананами на судне, которое шло через Италию в портовый город Дуррес.

По словам шефа албанской полиции Арди Велиу, оценочная стоимость наркотиков составляет около 220 миллионов долларов.

Два гражданина Албании, причастные к перевозке запрещённого груза, были арестованы. Ещё одного ищут правоохранители.