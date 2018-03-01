Инженер создал систему распознавания морды кота, чтобы пускать его в дом
Фото © Flickr/Tony
Устройство фотографирует питомца. Нейросеть сравнивает снимки и посылает уведомление хозяину.
Голландский программист Аркайц Гарро создал небольшое устройство с системой распознавания лица, прикрепляемое к двери балкона. Задача гаджета — узнавать конкретного кота и уведомлять хозяина, что тот хочет войти в дом.
По словам инженера, на протяжении нескольких лет к ним с женой приходил один и тот же кот по кличке Бобис — он стоял неподалёку от ограды. Сначала семья думала, что кот бездомный, но позже узнала, что животное принадлежит соседу. В итоге стороны приняли решение "разделить" кота на два дома.
У животного появилось расписание, по которому оно приходило в дом Гарро. В связи с этим инженер создал устройство, которое предупреждает его, когда кот подошёл к дому. Для этого он установил мини-компьютер Raspberry Pi с камерой на балконе. С помощью нейросети компьютер опознаёт кота и отправляет уведомление программисту, чтобы тот впустил кота.