Facebook поможет безработным. С помощью соцсети теперь можно трудоустроиться
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Пользователи "Фейсбука" в сорока странах смогут найти работу через социальную сеть.
Администрация "Фейсбука" представила в десятках стран новую функцию. Она позволит искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети.
В прошлому году этот сервис был доступен в США и Канаде. Теперь им смогут воспользоваться жители ещё 40 стран. Точный список не приводится, однако система уже отображает вакансии в Москве.
Согласно данным опроса, в котором приняли участие пять тысяч человек, каждый четвёртый американец ищет или уже нашёл работу с помощью "Фейсбука". Новая функция позволяет в специальной вкладке просматривать вакансии, которые были опубликованы другими пользователями, а позже связываться с ними.