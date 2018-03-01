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Регион
Опубликовано 1 марта 2018, 07:45

Facebook поможет безработным. С помощью соцсети теперь можно трудоустроиться

Фото: &copy; REUTERS/Toby Melville

Фото: © REUTERS/Toby Melville

Пользователи "Фейсбука" в сорока странах смогут найти работу через социальную сеть.

Администрация "Фейсбука" представила в десятках стран новую функцию. Она позволит искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети.

В прошлому году этот сервис был доступен в США и Канаде. Теперь им смогут воспользоваться жители ещё 40 стран. Точный список не приводится, однако система уже отображает вакансии в Москве.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие пять тысяч человек, каждый четвёртый американец ищет или уже нашёл работу с помощью "Фейсбука". Новая функция позволяет в специальной вкладке просматривать вакансии, которые были опубликованы другими пользователями, а позже связываться с ними.

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Сергей Сурепин
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