Facebook поможет безработным. С помощью соцсети теперь можно трудоустроиться

Пользователи "Фейсбука" в сорока странах смогут найти работу через социальную сеть.

Администрация "Фейсбука" представила в десятках стран новую функцию. Она позволит искать работу или подбирать персонал с помощью социальной сети.

В прошлому году этот сервис был доступен в США и Канаде. Теперь им смогут воспользоваться жители ещё 40 стран. Точный список не приводится, однако система уже отображает вакансии в Москве.