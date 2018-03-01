Sony отказывается от старых консолей. Без поддержки останутся PS3 и PS Vita
Фото: © flickr / Sergey Galyonkin
Разработчики приняли решение изменить политику своего сервиса по раздаче игр PlayStation Plus.
Компания Sony изменила политику работы сервиса PS Plus. С марта будущего года разработчики перестанут поддерживать PlayStation 3 и PlayStation Vita. Они не будут раздавать игры для подписчиков сервиса, у которых есть эти консоли.
Вместе с этим Sony рассказала, какие игры будут доступны бесплатно в марте. Владельцы PS4 получат Bloodborne и Ratchet & Clank, PS3 — Legend of Kay и Mighty No. 9, PS Vita — Claire: Extended Cut и Bombing Busters.
Новые игры будут доступны в начале месяца всем подписчикам PS Plus.