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Опубликовано 1 марта 2018, 07:46

Sony отказывается от старых консолей. Без поддержки останутся PS3 и PS Vita

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Sergey Galyonkin

Фото: © flickr / Sergey Galyonkin

Разработчики приняли решение изменить политику своего сервиса по раздаче игр PlayStation Plus.

Компания Sony изменила политику работы сервиса PS Plus. С марта будущего года разработчики перестанут поддерживать PlayStation 3 и PlayStation Vita. Они не будут раздавать игры для подписчиков сервиса, у которых есть эти консоли.

Вместе с этим Sony рассказала, какие игры будут доступны бесплатно в марте. Владельцы PS4 получат Bloodborne и Ratchet & Clank, PS3 — Legend of Kay и Mighty No. 9, PS Vita — Claire: Extended Cut и Bombing Busters.

Новые игры будут доступны в начале месяца всем подписчикам PS Plus.

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Сергей Сурепин
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