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Опубликовано 1 марта 2018, 08:01

В Китае заботятся о туристах. Власти создали приложение для поиска туалета

Фото &copy; Flickr/Kevin Hale

Фото © Flickr/Kevin Hale

Теперь у пользователей не будет трудностей с тем, чтобы найти место для справления нужды.

Государственное управление по делам туризма Китая и навигационный онлайн-провайдер Amap запустили специальное приложение для туристов. Его задача — поиск ближайшего общественного туалета на территории всего Китая.

Приложение запустили в начале года. За это время им воспользовались пятнадцать миллионов раз. В сервисе можно найти около 500 тысяч общественных туалетов, находящихся на территории туристических объектов и около них.

По словам разработчиков, любой пользователь, нажав специальную кнопку в приложении, может увидеть все общественные туалеты в радиусе двух километров и рекомендации, как к ним быстрее добраться. В ближайшее время они хотят добавить в приложение все туристические объекты Китая и такие многолюдные места, как вокзалы, автостанции и рестораны.

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Сергей Сурепин
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