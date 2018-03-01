В Китае заботятся о туристах. Власти создали приложение для поиска туалета
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Теперь у пользователей не будет трудностей с тем, чтобы найти место для справления нужды.
Государственное управление по делам туризма Китая и навигационный онлайн-провайдер Amap запустили специальное приложение для туристов. Его задача — поиск ближайшего общественного туалета на территории всего Китая.
Приложение запустили в начале года. За это время им воспользовались пятнадцать миллионов раз. В сервисе можно найти около 500 тысяч общественных туалетов, находящихся на территории туристических объектов и около них.
По словам разработчиков, любой пользователь, нажав специальную кнопку в приложении, может увидеть все общественные туалеты в радиусе двух километров и рекомендации, как к ним быстрее добраться. В ближайшее время они хотят добавить в приложение все туристические объекты Китая и такие многолюдные места, как вокзалы, автостанции и рестораны.