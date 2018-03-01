В Китае заботятся о туристах. Власти создали приложение для поиска туалета

Теперь у пользователей не будет трудностей с тем, чтобы найти место для справления нужды.

Государственное управление по делам туризма Китая и навигационный онлайн-провайдер Amap запустили специальное приложение для туристов. Его задача — поиск ближайшего общественного туалета на территории всего Китая.

Приложение запустили в начале года. За это время им воспользовались пятнадцать миллионов раз. В сервисе можно найти около 500 тысяч общественных туалетов, находящихся на территории туристических объектов и около них.