Майнеры навели порядок на рынке и сократили отставание между производителями

Криптовалютный бум позволил компаниям-производителям увеличить свою долю на рынке видеокарт.

В 2017 году компания Advanced Micro Devices (AMD) благодаря криптовалютному буму увеличила свою долю на рынке видеокарт. В четвёртом квартале доля продуктов этой фирмы выросла с 27,2% и 33,7%.

Главный конкурент AMD — компания Nvidia — начал терять позиции. Доля производителя видеокарт сократилась с 72% до 66%. Несмотря на рост цен и дефицит видеопамяти, устройства AMD до сих пор остаются дешевле продуктов Nvidia.