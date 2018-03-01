Майнеры навели порядок на рынке и сократили отставание между производителями
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Криптовалютный бум позволил компаниям-производителям увеличить свою долю на рынке видеокарт.
В 2017 году компания Advanced Micro Devices (AMD) благодаря криптовалютному буму увеличила свою долю на рынке видеокарт. В четвёртом квартале доля продуктов этой фирмы выросла с 27,2% и 33,7%.
Главный конкурент AMD — компания Nvidia — начал терять позиции. Доля производителя видеокарт сократилась с 72% до 66%. Несмотря на рост цен и дефицит видеопамяти, устройства AMD до сих пор остаются дешевле продуктов Nvidia.
При этом видеокарты компании AMD предлагают почти тот же уровень производительности при добыче криптовалюты. Это подтолкнуло майнеров активно скупать продукцию AMD, что сократило отставание от Nvidia.