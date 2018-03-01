Ни Неймаром единым. ПСЖ перед матчем с "Реалом" потерял ещё одного нападающего

Юный гений парижан — 19-летний Килиан Мбаппе из-за травмы может пропустить ответную встречу против мадридцев в Лиге чемпионов.

Мбаппе получил травму в матче 1/4 финала Кубка Франции против "Марселя" (3:0), вследствие которой рискует не помочь своей команде в ближайшем матче ЛЧ.

— Килиан получил удар по голеностопу, в перерыве он попросил замену. Надеюсь, травма несерьёзная, — цитирует тренера парижан Унаи Эмери издание Goal.

Напомним, ранее в противостоянии с тем же "Марселем" в рамках чемпионата Франции серьёзно травмировался Неймар и выбыл из строя примерно на восемь недель. Бразильца ждёт операция.

Первый матч ПСЖ и "Реала" в Лиге чемпионов завершился победой испанцев — 3:1. Ответная встреча состоится в Париже 6 марта. Начало трансляции в 22:45 по московскому времени.