Самый популярный музыкальный сервис Spotify выходит на биржу

Ценные бумаги появятся на бирже в Нью-Йорке. Компания не будет выпускать новые акции.

Шведская компания Spotify объявила о размещении акций на бирже в Нью-Йорке. Самый популярный сервис потоковой музыки не планирует выпускать новые акции и таким образом привлекать дополнительное финансирование.

Ценные бумаги Spofity сразу будут свободно торговаться на бирже. Фирма не будет запускать процедуру предварительной продажи новых акций инвесторам, как это обычно происходит в случае первичного размещения.