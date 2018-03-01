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Регион
Опубликовано 1 марта 2018, 09:44

Самый популярный музыкальный сервис Spotify выходит на биржу

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Jon &Aring;slund

Фото: © flickr / Jon Åslund

Ценные бумаги появятся на бирже в Нью-Йорке. Компания не будет выпускать новые акции.

Шведская компания Spotify объявила о размещении акций на бирже в Нью-Йорке. Самый популярный сервис потоковой музыки не планирует выпускать новые акции и таким образом привлекать дополнительное финансирование.

Ценные бумаги Spofity сразу будут свободно торговаться на бирже. Фирма не будет запускать процедуру предварительной продажи новых акций инвесторам, как это обычно происходит в случае первичного размещения.

Создатель и руководитель сервиса Дэниель Эка рассказал, что он видит для Spofity будущее в виде культурной платформы для создателей контента, свободной от регулирования. По итогам 2017 года в сервисе зарегистрировано более 150 миллионов человек, более 70 миллионов платят за подписку.

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Сергей Сурепин
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