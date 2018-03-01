"Ростелеком" купил "убийцу" iOS и Android
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Стороны заключили договор о покупке 75 процентов компаний "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон".
Компания "Ростелеком" заключила договор о покупке 75 процентов фирм "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон". Они занимаются разработкой операционной системы для мобильных устройств Sailfish.
Сумма сделки пока не раскрывается. В апреле 2017 года сообщалось, что продавец компаний оценил весь актив в 50 миллионов долларов.
Напомним, "Открытая мобильная платформа" — создатель отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Она создана на базе операционной системы Sailfish с открытым исходным кодом. Российская операционная система — аналог iOS и Android.