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Регион
Опубликовано 1 марта 2018, 09:48

"Ростелеком" купил "убийцу" iOS и Android

Фото &copy; Sailfish OS

Фото © Sailfish OS

Стороны заключили договор о покупке 75 процентов компаний "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон".

Компания "Ростелеком" заключила договор о покупке 75 процентов фирм "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон". Они занимаются разработкой операционной системы для мобильных устройств Sailfish.

Сумма сделки пока не раскрывается. В апреле 2017 года сообщалось, что продавец компаний оценил весь актив в 50 миллионов долларов.

Напомним, "Открытая мобильная платформа" — создатель отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Она создана на базе операционной системы Sailfish с открытым исходным кодом. Российская операционная система — аналог iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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