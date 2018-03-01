И снова Apple. Эксперты назвали камеру iPhone X лучшей в мире

Специалисты обновили рейтинг лучших мобильных камер. Лидером в списке вновь стал смартфон от Apple.

Аналитическая компания Consumer Reports обновила рейтинг лучших мобильных камер. Теперь его возглавляет iPhone X. Второе и третье места отданы iPhone 8 и iPhone 8 Plus соответственно.

Четвёртую строчку рейтинга занимает Samsung Galaxy S8+. На пятом и шестом местах — iPhone 7 и iPhone 6s Plus соответственно. На седьмой строчке рейтинга расположился Galaxy S8, на восьмой — Galaxy Note 8.

Девятым в списке оказался смартфон iPhone 7 Plus. Замыкает десятку лучших мобильных камер телефон Galaxy S8 Active.