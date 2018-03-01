И снова Apple. Эксперты назвали камеру iPhone X лучшей в мире
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Специалисты обновили рейтинг лучших мобильных камер. Лидером в списке вновь стал смартфон от Apple.
Аналитическая компания Consumer Reports обновила рейтинг лучших мобильных камер. Теперь его возглавляет iPhone X. Второе и третье места отданы iPhone 8 и iPhone 8 Plus соответственно.
Четвёртую строчку рейтинга занимает Samsung Galaxy S8+. На пятом и шестом местах — iPhone 7 и iPhone 6s Plus соответственно. На седьмой строчке рейтинга расположился Galaxy S8, на восьмой — Galaxy Note 8.
Девятым в списке оказался смартфон iPhone 7 Plus. Замыкает десятку лучших мобильных камер телефон Galaxy S8 Active.
Напомним, в рейтинге DxOMark лидером по лучшим мобильным камерам стал Samsung Galaxy S9 Plus. А вот iPhone X занимает только третью строчку рейтинга.