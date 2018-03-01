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Опубликовано 1 марта 2018, 12:11

Легендарный разработчик игр Тим Шейфер получит награду Британской киноакадемии

Он удостоился престижной премии BAFTA Fellowship. Её вручают за достижения в области видеоигр.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org/Thespaff

Фото: © wikipedia.org/Thespaff

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA в скором времени вручит награды лучшим видеоиграм прошлого года. Но о первой премии уже стало известно. Её получит основатель и руководитель Double Fine Productions Тим Шейфер.

Легендарный разработчик видеоигр удостоился премии BAFTA Fellowship. Награду вручают за выдающиеся достижения в области кинематографа, телевидения и видеоигр. Создатель культовых игр Full Throttle, Day of the Tentacle, Grim Fandango, The Secret of Monkey Island и Psychonauts был удивлён, потрясён и горд, что получит эту награду.

Напомним, первым лауреатом премии BAFTA Fellowship был кинорежиссёр Альфред Хичкок, а первым геймдизайнером в длинном списке лауреатов оказался Уилл Райт, создатель серии The Sims.

В этом году церемония награждения пройдёт 12 апреля.

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Сергей Сурепин
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