Легендарный разработчик игр Тим Шейфер получит награду Британской киноакадемии

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA в скором времени вручит награды лучшим видеоиграм прошлого года. Но о первой премии уже стало известно. Её получит основатель и руководитель Double Fine Productions Тим Шейфер.

Легендарный разработчик видеоигр удостоился премии BAFTA Fellowship. Награду вручают за выдающиеся достижения в области кинематографа, телевидения и видеоигр. Создатель культовых игр Full Throttle, Day of the Tentacle, Grim Fandango, The Secret of Monkey Island и Psychonauts был удивлён, потрясён и горд, что получит эту награду.

Напомним, первым лауреатом премии BAFTA Fellowship был кинорежиссёр Альфред Хичкок, а первым геймдизайнером в длинном списке лауреатов оказался Уилл Райт, создатель серии The Sims.