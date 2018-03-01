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Регион
Опубликовано 1 марта 2018, 13:04

Москвич собрал с друзей 100 миллионов рублей на технику Apple. А потом пропал

Фото: &copy; Pixabay/Evgeny

Фото: © Pixabay/Evgeny

Мужчина предлагал своим друзьям купить яблочную продукцию с пятидесятипроцентной скидкой.

Житель Московской области обманул собственных друзей. По рассказам мужчины, у него были налажены контакты в Apple и он мог покупать продукцию американской компании со скидкой в 50%, пишет телеграм-канал Mash.

"Предприниматель" рассказал об этом своим друзьям. Они поверили мужчине. В итоге жулик собрал сто миллионов рублей и сбежал. Обманутые "покупатели" пошли в полицию, но им ничем не смогли помочь — полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

По словам потерпевших, некоторые из них отдали мошеннику миллион рублей, а кое-кто — сразу десять. В полиции заявили, что в произошедшем нет состава преступления и умысла подозреваемого.

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Сергей Сурепин
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