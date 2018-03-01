Москвич собрал с друзей 100 миллионов рублей на технику Apple. А потом пропал

Мужчина предлагал своим друзьям купить яблочную продукцию с пятидесятипроцентной скидкой.

Житель Московской области обманул собственных друзей. По рассказам мужчины, у него были налажены контакты в Apple и он мог покупать продукцию американской компании со скидкой в 50%, пишет телеграм-канал Mash.

"Предприниматель" рассказал об этом своим друзьям. Они поверили мужчине. В итоге жулик собрал сто миллионов рублей и сбежал. Обманутые "покупатели" пошли в полицию, но им ничем не смогли помочь — полиция отказалась возбуждать уголовное дело.