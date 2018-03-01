Кузнецова приветствовала озвученную Путиным стратегию по поддержке детства

Детский омбудсмен назвала такую деятельность "мостом в будущее, в основе которого лежит российская семья".

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова положительно высказалась о заявлениях Владимира Путина о поддержке детства в РФ, озвученных им в послании к Федеральному собранию в четверг. Слова омбудсмена приводит пресс-служба.

— Радует, что президент России Владимир Путин в числе основных стратегических направлений деятельности страны указал и тему детства. Действительно, маткапитал сегодня даёт новые возможности, например, получать ежемесячные выплаты наличными на второго ребёнка из материнского капитала, или, не дожидаясь трёх лет, потратить эту сумму на содержание ребёнка в яслях или детском саду, — сказала Кузнецова

По мнению омбудсмена, озвученные президентом тезисы говорят о формировании инфраструктуры в период "Десятилетия детства" в РФ. Кузнецова считает, что рост числа яслей, выплаты материнского капитала, создание современных школ и доступного образования — "мост в будущее, в основе которого лежит российская семья".

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что нововведения, в том числе строительство детских учреждений, позволят многим семьям высвободить время, которое люди смогут тратить по своему усмотрению — кто на подработку, кто на образование, кто на самих себя, что сделает их "финансово самостоятельнее и просто счастливее".