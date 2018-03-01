Володин рассказал, что Путин лично координировал разработку нового оружия
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин лично координировал разработку нового вида вооружения, рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
— Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений, — заявил Володин в разговоре с журналистами.
Сегодня во время оглашения послания Федеральному собранию российский лидер рассказал, что в РФ разработан ряд новейших видов вооружений.