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Регион
Опубликовано 1 марта 2018, 17:28

Володин рассказал, что Путин лично координировал разработку нового оружия

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Президент РФ Владимир Путин лично координировал разработку нового вида вооружения, рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений, — заявил Володин в разговоре с журналистами.

Сегодня во время оглашения послания Федеральному собранию российский лидер рассказал, что в РФ разработан ряд новейших видов вооружений.

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Янковская Ольга
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