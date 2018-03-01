Володин назвал число законопроектов, необходимых для реализации послания ФС

Для реализации задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию, необходимо принять более 30 законопроектов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо принимать, и остановились, потому что там практически что не вопрос, то необходимо законодательное обеспечение, в том числе и вопросы налогов, вопросы, связанные с демографией, и другие темы, — сообщил Володин.