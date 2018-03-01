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Опубликовано 1 марта 2018, 18:12

Володин назвал число законопроектов, необходимых для реализации послания ФС

Вячеслав Володин.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Для реализации задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию, необходимо принять более 30 законопроектов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо принимать, и остановились, потому что там практически что не вопрос, то необходимо законодательное обеспечение, в том числе и вопросы налогов, вопросы, связанные с демографией, и другие темы, — сообщил Володин.

Стоит отметить, что сегодня лидер страны в ходе своего обращения к Федеральному собранию затронул ряд фундаментальных проблем в развитии общества, экономики, сельского хозяйства, образования, инфраструктуры и военной сферы.

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Янковская Ольга
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