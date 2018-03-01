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Опубликовано 1 марта 2018, 16:02

Бренд одежды Lacoste сменил логотип крокодила на изображения исчезающих животных

Французская компания отказалась от крокодила в пользу морской свиньи, черепах и носорога.

Французский бренд одежды Lacoste показал капсульную коллекцию Save Our Species. В неё вошли десять поло с альтернативными логотипами — на футболках изображены виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Логотип с крокодилом на его привычном месте заменили изображениями калифорнийской морской свиньи, черепахи, северного тонкотелого лемура, яванского носорога, саолы, восточного чёрного номаскуса, какапо, калифорнийского кондора, виргинской циклуры и суматранского тигра.

Количество поло с изображением каждого вида соответствует приблизительному количеству представителей этого вида, оставшихся на земле. В коллекцию вошли 30 поло с логотипом морской свиньи, а также 67 поло с носорогом. Всего Lacoste выпустит 1775 футболок.

Выручку с продажи бренд передаст в IUCN — Международный союз охраны природы и природных ресурсов, основанный в 1948 году во Франции. Цена поло — 150 евро.

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Сергей Сурепин
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