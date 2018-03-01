45 миллионов камней Swarovski. Сцена церемонии "Оскар" будет сверкать
Фото: © instagram.com/derekmclane
Дизайнером сцены, на которой будут вручать статуэтки, стал сценограф и обладатель премий "Тони" и "Эмми" Дерек Маклейн.
4 марта 2018 года пройдёт 90-я церемония награждения премии "Оскар". Дизайнер сцены — сценограф и обладатель премий "Тони" и "Эмми" Дерек Маклейн. Он работает для "Оскара" уже шестой год подряд.
В этом году дизайнер решил не акцентировать внимание на истории и использовать абстракцию. На сцене появится арка, украшенная 45 миллионами камней Swarovski. В прошлом году Маклейн использовал 27 тысяч камней.
За аркой установят большой экран. Также на шесть подвижных зеркальных панелей внутри арки будут проецировать изображения номинантов. Сцену будут освещать десятки хрустальных люстр.