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Опубликовано 1 марта 2018, 16:08

45 миллионов камней Swarovski. Сцена церемонии "Оскар" будет сверкать

Фото: &copy; instagram.com/derekmclane

Фото: © instagram.com/derekmclane

Дизайнером сцены, на которой будут вручать статуэтки, стал сценограф и обладатель премий "Тони" и "Эмми" Дерек Маклейн.

4 марта 2018 года пройдёт 90-я церемония награждения премии "Оскар". Дизайнер сцены — сценограф и обладатель премий "Тони" и "Эмми" Дерек Маклейн. Он работает для "Оскара" уже шестой год подряд.

В этом году дизайнер решил не акцентировать внимание на истории и использовать абстракцию. На сцене появится арка, украшенная 45 миллионами камней Swarovski. В прошлом году Маклейн использовал 27 тысяч камней.

За аркой установят большой экран. Также на шесть подвижных зеркальных панелей внутри арки будут проецировать изображения номинантов. Сцену будут освещать десятки хрустальных люстр.

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Сергей Сурепин
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