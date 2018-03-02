С улиц в список Forbes. Джей Зи стал самым богатым рэпером
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Американский исполнитель возглавил список. Его состояние оценивается в 900 миллионов долларов.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг пяти самых богатых рэперов 2018 года. Первое место в списке занял Джей Зи. Его состояние оценивают в 900 миллионов долларов.
Артист впервые поднялся на лидирующую строчку, которую ранее занимал Пи Дидди. В 2018 году он спустился на второе место: его состояние составляет 825 миллионов долларов.
По словам Forbes, Джей Зи удалось стать лидером с помощью компании Roc Nation, стриминговому сервису Tidal, а также алкогольным брендам Armand de Brignac и DʼUssé.
Замыкает тройку лидеров Dr. Dre — 770 миллионов долларов. Четвёртое место разделили Дрейк и Эминем — 100 миллионов долларов.