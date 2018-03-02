С улиц в список Forbes. Джей Зи стал самым богатым рэпером

Американский исполнитель возглавил список. Его состояние оценивается в 900 миллионов долларов.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг пяти самых богатых рэперов 2018 года. Первое место в списке занял Джей Зи. Его состояние оценивают в 900 миллионов долларов.

Артист впервые поднялся на лидирующую строчку, которую ранее занимал Пи Дидди. В 2018 году он спустился на второе место: его состояние составляет 825 миллионов долларов.

По словам Forbes, Джей Зи удалось стать лидером с помощью компании Roc Nation, стриминговому сервису Tidal, а также алкогольным брендам Armand de Brignac и DʼUssé.