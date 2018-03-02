Смартфонам на Android новый вирус угрожает прослушкой

Программа называется RedDrop. Она тайно записывает всё происходящее вблизи устройства на диктофон, а после пересылает аудио на специальные файлообменники. Вместе с этим вирус может незаметно подписать пользователя на платные мобильные сервисы и установить новые вредоносные программы на смартфон.