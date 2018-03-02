Смартфонам на Android новый вирус угрожает прослушкой
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Пользователей предупредили о появлении нового вируса. Он может подслушивать владельцев телефонов.
Специалисты сообщили о появлении нового подслушивающего вируса. Под угрозой оказались смартфоны под управлением операционной системы Android.
Программа называется RedDrop. Она тайно записывает всё происходящее вблизи устройства на диктофон, а после пересылает аудио на специальные файлообменники. Вместе с этим вирус может незаметно подписать пользователя на платные мобильные сервисы и установить новые вредоносные программы на смартфон.
Вирус RedDrop обнаружили в составе более 50 международных мобильных приложения для Android. Среди них — графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы.