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Опубликовано 2 марта 2018, 07:33

Смартфонам на Android новый вирус угрожает прослушкой

Фото &copy; Flickr/pumpkincat210

Фото © Flickr/pumpkincat210

Пользователей предупредили о появлении нового вируса. Он может подслушивать владельцев телефонов.

Специалисты сообщили о появлении нового подслушивающего вируса. Под угрозой оказались смартфоны под управлением операционной системы Android.

Программа называется RedDrop. Она тайно записывает всё происходящее вблизи устройства на диктофон, а после пересылает аудио на специальные файлообменники. Вместе с этим вирус может незаметно подписать пользователя на платные мобильные сервисы и установить новые вредоносные программы на смартфон.

Вирус RedDrop обнаружили в составе более 50 международных мобильных приложения для Android. Среди них — графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы.

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Сергей Сурепин
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