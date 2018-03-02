Блокчейн добрался до судоходства. Первые испытания прошли успешно
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Новая технология блокчейн в последнее время набирает популярность в сфере судоходства.
В рамках транспортировки грузов из Китая в Сингапур специалисты провели испытание блокчейн-решения для судоходства. Тесты прошли успешно.
В проекте участие приняли компании Pacific International Lines, портовый оператор PSA International, а также представительство IBM в Сингапуре. Последняя компания выступила разработчиком технологии.
По словам специалистов, с помощью платформы, в основе которой лежит блокчейн, можно отслеживать движение груза. Также IBM разрабатывает блокчейн совместно с фирмой Maersk, чтобы с помощью цифровых технологий контролировать глобальное перемещение контейнеров.