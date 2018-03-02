Блокчейн добрался до судоходства. Первые испытания прошли успешно

Новая технология блокчейн в последнее время набирает популярность в сфере судоходства.

В рамках транспортировки грузов из Китая в Сингапур специалисты провели испытание блокчейн-решения для судоходства. Тесты прошли успешно.

В проекте участие приняли компании Pacific International Lines, портовый оператор PSA International, а также представительство IBM в Сингапуре. Последняя компания выступила разработчиком технологии.