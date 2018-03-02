Google запускает собственный мессенджер для работы
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Теперь вести корпоративные переписки будет намного удобнее с помощью решения от фирмы Google.
Компания Google полноценно запустила Hangouts Chat. Этот сервис позволяет вести личную переписку и совместно работать над проектами.
Американский гигант представил продукт ещё в марте прошлого года, однако тогда он был доступен только участникам программы Early Adopter Program. Теперь сервисом могут воспользоваться все подписчики G Suite.
Hangouts Chat — отличное решение для бизнес-пользователей. Сервис может стать альтернативой Slack. Он предлагает пользователям те же функции, но бесплатно.