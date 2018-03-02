Google запускает собственный мессенджер для работы

Теперь вести корпоративные переписки будет намного удобнее с помощью решения от фирмы Google.

Компания Google полноценно запустила Hangouts Chat. Этот сервис позволяет вести личную переписку и совместно работать над проектами.

Американский гигант представил продукт ещё в марте прошлого года, однако тогда он был доступен только участникам программы Early Adopter Program. Теперь сервисом могут воспользоваться все подписчики G Suite.