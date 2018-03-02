Представлен самый минималистичный телефон в мире. Можно звонить и писать SMS

Новый гаджет отлично подойдёт для тех, кому не нужны функции современных смартфонов.

Американская фирма Light запустила сбор средств на Light Phone 2. Разработчики хотят выпустить второе поколение минималистичного телефона, который мог только звонить. Стартап за несколько дней получил 340 тысяч долларов, просил — 250 тысяч.

В новом телефоне появился алюминиевый корпус, e-ink дисплей, система LightOS на основе Android и новые функции — текстовые сообщения и будильник. По меню пользователи могут перемещаться с помощью физических кнопок на боковой панели, однако набирать SMS-сообщения можно благодаря сенсорному экрану.