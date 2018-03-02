В "Одноклассниках" теперь есть поиск по фото и функция распознавания лиц
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Разработчики социальной сети заявили, что результаты тестирования сервиса показали его востребованность.
Социальная сеть "Одноклассники" запустила сервис распознавания лиц и автоматических отметок людей на фотографиях. Для этих целей разработчики используют нейросети.
Сейчас функция распознавания лиц работает для отметок среди друзей. В скором времени "Одноклассники" расширят сервис до поиска по всем пользователям социальной сети.
В основе новой технологии находятся нейросети. С их помощью социальная сеть распознаёт пользователя по фотографиям, которые ранее были загружены в "Одноклассники".