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Опубликовано 2 марта 2018, 08:29

В "Одноклассниках" теперь есть поиск по фото и функция распознавания лиц

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Разработчики социальной сети заявили, что результаты тестирования сервиса показали его востребованность.

Социальная сеть "Одноклассники" запустила сервис распознавания лиц и автоматических отметок людей на фотографиях. Для этих целей разработчики используют нейросети.

Сейчас функция распознавания лиц работает для отметок среди друзей. В скором времени "Одноклассники" расширят сервис до поиска по всем пользователям социальной сети.

В основе новой технологии находятся нейросети. С их помощью социальная сеть распознаёт пользователя по фотографиям, которые ранее были загружены в "Одноклассники".

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Сергей Сурепин
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