В "Одноклассниках" теперь есть поиск по фото и функция распознавания лиц

Разработчики социальной сети заявили, что результаты тестирования сервиса показали его востребованность.

Социальная сеть "Одноклассники" запустила сервис распознавания лиц и автоматических отметок людей на фотографиях. Для этих целей разработчики используют нейросети.

Сейчас функция распознавания лиц работает для отметок среди друзей. В скором времени "Одноклассники" расширят сервис до поиска по всем пользователям социальной сети.