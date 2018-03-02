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Регион
Опубликовано 2 марта 2018, 08:38

Microsoft подарит компьютер африканскому учителю. Он рисовал на доске окно Word

Фото: &copy; социальные сети

Фото: © социальные сети

Правда, для полноценного обучения ганской деревне необходим не один компьютер, а пятьдесят.

В конце февраля по социальным сетям разлетелись фотографии учителя информатики Ричарда Акото, преподающего в небольшой ганской деревне. Из-за того что у учеников нет доступа к компьютерам, африканцу пришлось подробно нарисовать на доске копию Microsoft Word разноцветным мелом.

Учитель стал популярным в Сети, поэтому пользователи "Фейсбука" предложили ему деньги и технику для школы. Компания Microsoft не прошла мимо. Американский гигант пообещал отправить Акото компьютер и дать доступ к образовательным программам.

Для полноценного обучения деревня нуждается в пятидесяти компьютерах. Учитель принял предложение, но добавил, что один компьютер мало что изменит. Главная задача Акото — подготовить учеников к национальному экзамену по информатике, где дети из богатых городов и деревень получают одни и те же задания.

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Сергей Сурепин
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