Microsoft подарит компьютер африканскому учителю. Он рисовал на доске окно Word
Фото: © социальные сети
Правда, для полноценного обучения ганской деревне необходим не один компьютер, а пятьдесят.
В конце февраля по социальным сетям разлетелись фотографии учителя информатики Ричарда Акото, преподающего в небольшой ганской деревне. Из-за того что у учеников нет доступа к компьютерам, африканцу пришлось подробно нарисовать на доске копию Microsoft Word разноцветным мелом.
"This teacher deserves an award. He was teaching about Microsoft Word without... you know, computer." pic.twitter.com/AHKMHusnwV— girl posts (@girlposts) 24 февраля 2018 г.
Учитель стал популярным в Сети, поэтому пользователи "Фейсбука" предложили ему деньги и технику для школы. Компания Microsoft не прошла мимо. Американский гигант пообещал отправить Акото компьютер и дать доступ к образовательным программам.
Для полноценного обучения деревня нуждается в пятидесяти компьютерах. Учитель принял предложение, но добавил, что один компьютер мало что изменит. Главная задача Акото — подготовить учеников к национальному экзамену по информатике, где дети из богатых городов и деревень получают одни и те же задания.