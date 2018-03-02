Microsoft подарит компьютер африканскому учителю. Он рисовал на доске окно Word

Правда, для полноценного обучения ганской деревне необходим не один компьютер, а пятьдесят.

В конце февраля по социальным сетям разлетелись фотографии учителя информатики Ричарда Акото, преподающего в небольшой ганской деревне. Из-за того что у учеников нет доступа к компьютерам, африканцу пришлось подробно нарисовать на доске копию Microsoft Word разноцветным мелом.

"This teacher deserves an award. He was teaching about Microsoft Word without... you know, computer." pic.twitter.com/AHKMHusnwV — girl posts (@girlposts) 24 февраля 2018 г.

Учитель стал популярным в Сети, поэтому пользователи "Фейсбука" предложили ему деньги и технику для школы. Компания Microsoft не прошла мимо. Американский гигант пообещал отправить Акото компьютер и дать доступ к образовательным программам.