Стало известно, как будет выглядеть новая мобильная игра о Гарри Поттере

Студия Jam City и компания Warner Bros. открыли предварительную регистрацию на игру Harry Potter: Hogwarts Mystery в магазине Google Play. У новой игры о Гарри Поттере всё ещё нет точной даты выхода.

Напомним, в роли нового ученика знаменитой школы магии вы будете общаться с сокурсниками и профессорами, учить новые заклинания и рецепты, а также исследовать опасные подземелья и сражаться с их обитателями. Игра будет доступна как на Android, так и iOS.