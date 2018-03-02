Стало известно, как будет выглядеть новая мобильная игра о Гарри Поттере
Фото: © Warner Bros.
Разработчики выпустили новый трейлер и показали игровой процесс Harry Potter: Hogwarts Mystery.
Студия Jam City и компания Warner Bros. открыли предварительную регистрацию на игру Harry Potter: Hogwarts Mystery в магазине Google Play. У новой игры о Гарри Поттере всё ещё нет точной даты выхода.
Вместе с этим разработчики показали новый трейлер. В нём вы можете увидеть игровой процесс Harry Potter: Hogwarts Mystery.
Напомним, в роли нового ученика знаменитой школы магии вы будете общаться с сокурсниками и профессорами, учить новые заклинания и рецепты, а также исследовать опасные подземелья и сражаться с их обитателями. Игра будет доступна как на Android, так и iOS.