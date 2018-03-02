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Опубликовано 2 марта 2018, 09:28

Стало известно, как будет выглядеть новая мобильная игра о Гарри Поттере

Фото: &copy;&nbsp;Warner Bros.

Фото: © Warner Bros.

Разработчики выпустили новый трейлер и показали игровой процесс Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Студия Jam City и компания Warner Bros. открыли предварительную регистрацию на игру Harry Potter: Hogwarts Mystery в магазине Google Play. У новой игры о Гарри Поттере всё ещё нет точной даты выхода.

Вместе с этим разработчики показали новый трейлер. В нём вы можете увидеть игровой процесс Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Напомним, в роли нового ученика знаменитой школы магии вы будете общаться с сокурсниками и профессорами, учить новые заклинания и рецепты, а также исследовать опасные подземелья и сражаться с их обитателями. Игра будет доступна как на Android, так и iOS.

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Сергей Сурепин
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