Произошла самая мощная кибератака за всю историю Интернета

Хакеры обрушили на сайт атаку мощностью 1,35 терабита в секунду. GitHub не работал из-за этого 10 минут.

Разработчики сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке. Хакеры попытались вывести сайт из строя. Они обрушили на платформу атаку мощностью 1,35 терабита в секунду.

По словам владельцев GitHub, серверы прекратили работу на десять минут. Пользователи пожаловались на отсутствие доступа к платформе.

Разработчикам удалось определить атаку и отправить запрос о помощи сервису Akamai Prolexic. Он выступил в роли посредника. Платформа маршрутизировала весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провела данные через собственные центры защиты. Это позволило отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика.