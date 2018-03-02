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Опубликовано 2 марта 2018, 11:05

Произошла самая мощная кибератака за всю историю Интернета

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Хакеры обрушили на сайт атаку мощностью 1,35 терабита в секунду. GitHub не работал из-за этого 10 минут.

Разработчики сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке. Хакеры попытались вывести сайт из строя. Они обрушили на платформу атаку мощностью 1,35 терабита в секунду.

По словам владельцев GitHub, серверы прекратили работу на десять минут. Пользователи пожаловались на отсутствие доступа к платформе.

Разработчикам удалось определить атаку и отправить запрос о помощи сервису Akamai Prolexic. Он выступил в роли посредника. Платформа маршрутизировала весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провела данные через собственные центры защиты. Это позволило отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика.

Хакерскую атаку удалось полностью отразить спустя восемь минут. По словам экспертов, это была самая крупная DDoS-атака в истории Интернета.

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Сергей Сурепин
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