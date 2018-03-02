В России запустили Starbucks с обновлённым форматом подачи кофе
Фото: © flickr.com/Hamza Butt
Теперь вы можете забрать заказ, не выходя из автомобиля. Первая кофейня появилась в городе Пушкино.
В городе Пушкино (Подмосковье) 2 марта официально открыли первую в России кофейню Starbucks формата Drive Thru. Теперь можно заказать кофе, не покидая автомобиля.
Кофейня Starbucks нового формата работает круглосуточно. С 8:00 до 23:00 посетители могут находиться непосредственно в заведении.
Первым гостем новой кофейни стал Дмитрий. Он приехал в Starbucks в 6:50. Мужчина признался, что сделал это специально, чтобы стать первым.
Сегодня в России открылся первый STARBUCKS DRIVE THRU @starbucksrussia А я стал их первым клиентом Официальное открытие было в 8:00, но я приехал в 6:50 Да, я это сделал специально! Да, я хотел быть первым! Да, я приехал с другого конца Москвы в Пушкино И Да, я об этом не пожалел Хотя было очень интересно когда я подъехал к терминалу 6:50, оператор сказал, что они ещё закрыты. Я сказал, что подожду . Потом мне предложили сделать БЕСПЛАТНО кофе, чтобы я не ждал . Но я сказал, что в курсе, что официальное открытие в 8:00 и я хочу быть первым и получить свой кофе официально . Ну что сказать, как всегда очень приветливый и позитивный персонал . Подарили подарки ( о них позже) Ну и как всегда отличный кофе!!! Спасибо @starbucksrussia за отличное настроение позитивные эмоции великолепный кофе ☕️ Спасибо, что развиваетесь и сделали формат удобный для ещё большего числа любителей кофе!! Спасибо ✌ #первый #старбакс #кофе #starbucks #starbucksdrivethru #япервый