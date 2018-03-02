В России запустили Starbucks с обновлённым форматом подачи кофе

Теперь вы можете забрать заказ, не выходя из автомобиля. Первая кофейня появилась в городе Пушкино.

В городе Пушкино (Подмосковье) 2 марта официально открыли первую в России кофейню Starbucks формата Drive Thru. Теперь можно заказать кофе, не покидая автомобиля.

Кофейня Starbucks нового формата работает круглосуточно. С 8:00 до 23:00 посетители могут находиться непосредственно в заведении.